السيسي يلتقي رئيس الـ “CIA” بحضور رئيس المخابرات العامة

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر، بـ دانيال كوتس، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية “CIA” ، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قد استقبل المسئول الأمريكي بكل ترحاب، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس “دونالد ترامب”، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد جهود مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون الأمنى والاستخباراتي، مشيداً فى هذا الصدد بالتنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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ومن ناحيته؛ نقل “دانيال كوتس” إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات الرئيس “ترامب”، لافتًا إلى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، ومؤكداً بدوره حرص بلاده على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، خاصة في ضوء الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ومثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري ومساعيها الحثيثة لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار السفير بسام راضي، إلى أن الاجتماع شهد مناقشات حول كيفية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين كلا البلدين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، هذا إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها كيفية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة.