محافظة الجيزة تدرس قرار تخصيص منطقة بكل حي لعربات الطعام

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أشار اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، أن محافظة الجيزة تدرس في جانب عربات الطعام وفي عملية تخصيص مكان بكل حى ومنطقة ومدينة لتصبح مكان لاجتماع الشباب ممن لديهم مشروعات صغيرة، تفعيلا لمشروع “شارع مصر” القائم بحى النزهة فى القاهرة.

وأكد السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة في تصريحات له أنه تم إقتراح مجموعة شوارع العمرانية وبولاق وعدد من الأحياء الأخرى، وسيتم تهيئتها لاستقبال الشباب الذين سوف يتم التصريح لهم بناء على القانون المنظم في مثل هذه المشاريع.

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جدير بالذكر أن شارع مصر، هو برنامج لتشغيل الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب عربات الطعام والسلع الأخرى، بصورة قانونية، وتم تنفيذ المشروع بعدد من المناطق منها النزهة بالقاهرة، وبنها بالقليوبية وغيرها.