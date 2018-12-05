لأول مرة.. شركات السياحة تقدم العمرة بنظام التقسيط على 12 شهرًا

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أعلن عدد من الشركات السياحية التي تعمل في مجال الحج والعمرة، عن تقديم عروض العمرة بنظام التقسيط على مدى 12 شهرًا، بهدف التيسير على المواطنين غير القادرين، واستقطاب أعداد أكبر للشركة لجذب العملاء،الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة.

وقد نشرت تلك الشركات إعلانها كالتالي: “العمرة في المولد ورجب وشعبان ورمضان.. معنا تستطيع أداء العمرة بالتقسيط على 12 شهرًا”، وأضافت: “الآن ولفترة محدودة.. اشترك في عرض العمرة بالتقسيط، والعرض متاح فقط لـ25 فردًا، سجل بياناتك وسيتم الاتصال بك في أقرب وقت”.

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بينما قدمت إحدى الشركات الأخرى إعلانًا أخر كتبت فيه: “تم فتح باب الحجز من الآن عمرة “رجب – شعبان ـ رمضان” بالتقسيط وبدون مقدم”.

وكتبت شركة أخرى: “احجز الحج معنا لهذا العام من الآن فقط بالباسبور، واستمتع بكوبنات خصم، ولا تتردد بالحجز، من الآن أسعارنا لا تقبل المنافسة وخدمات فائقة الجودة وخبراتنا تفوق 25 سنة في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين”.

وحول هذا الشأن، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، معلقًا على الإعلانات المذكورة أعلاه، بأنه لا مانع من أداء العمرة بنظام التقسيط، طالما أن ذلك يسهل على المواطنين غير القادرين، كما لا يوجد قانون يمنع ذلك ما دام الأمر لم يخالف القانون ذاته، لافتًا إلى أن شركات السياحة فقط هي القادرة وحدها على تنفيذ برامج عمرة بنظام التقسيط.

وأوضاف السيسي: “الشركات التي لديها فرص مالية وتستطيع تنفيذ برامج بهذه الطريقة فلتفعل.”

جدير بالذكر أن تلك الإعلانات عن عمرة المولد النبوي تزامنت مع إعلان بعض الشركات الآخرى في إعلانها، بأنه قد تم فتح باب الحجز للعمرة في شهور رجب وشعبان ورمضان المقبل، وذلك بالتقسيط وبدون مقدم.