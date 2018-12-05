الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للبرودة والصغرى بالقاهرة 15 درجة

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يشهد طقس البلاد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، الموافق 5 ديسمبر، طقسٌ مائلٌ للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، بينما تشهد محافظات الصعيد طقس لطيف نهارا بارد ليلا يمتد حتى جنوب الصعيد ، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية.

واضاف خبراء الأرصاد ، أنه بالنسبة لحالة الرياح ستكون أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وعن حالة البحر أوضح خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 11 19

بورسعيد 16 20

دمياط 16 20

الزقازيق 15 19

الاسماعيلية 12 20

السويس 12 21

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 13 23

نخل 09 21

نويبع 19 22

طابا 14 20

كاترين 05 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 22

الفيوم 13 20

بنى سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 09 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 23

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 22

الوادى الجديد 11 22

شلاتين 18 25

ابو رماد 19 25

راس حدربة 19 23

حلايب 20 23