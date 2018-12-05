الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

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صرحت هيئة الأرصاد الجوية أن جمهورية مصر العربية سوف يسودها اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة شمالاً حتى مناطق شمال الصعيد لطيف على مناطق جنوب الصعيد شديد البرودة خلال فترات الليل.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد عن توقعهم تكاثر السحب المتوسطة، والمنخفضة على معظم أنحاء البلاد المصاحبة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وعلى القاهرة ومناطق الوجه البحري، وأكدوا أن الأمطار سوف تكون رعدية وغزيرة في بعض الأحيان على السواحل الشمالية.

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كما صرح الخبراء عن توقعاتهم بشأن حركة الرياح اليوم الأربعاء، وأكدوا أن حركة الرياح اليوم أغلبها جنوبية غربية، تنشط على المناطق الشمالية من صعيد جمهورية مصر العربية و منطق سيناء وستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق عديدة ومتفرقة، كما تنشط على البحر الأبيض المتوسط مما سوف يؤدى إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر اليوم

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد عن توقعاتهم لحالة البحر الأبيض المتوسط التي سوف تكون مضطربة وعلى أن يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، ونشاط الرياح سطحية شمالية غربية، وأما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فهي معتدلة، ويصل ارتفاع الموج البحر الأحمر ما بين متر ونصف إلى مترين، حركة الرياح سطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الصغرى 15، الكبرى 20.

شبين الكوم الصغرى 14، الكبرى 19.

طنطا الصغرى 14، الكبرى 19.

دمنهور الصغرى 14، الكبرى 19.

الإسكندرية الصغرى 12، الكبرى 19.

بلطيم الصغرى 13، الكبرى 19.

مطروح الصغرى 12، الكبرى 18.

السلوم الصغرى 11، الكبرى 18.

سيوة الصغرى 11، الكبرى 19.

بورسعيد الصغرى 16، الكبرى 20.

دمياط الصغرى 16، الكبرى 20.

الزقازيق الصغرى 15، الكبرى 19.

الإسماعيلية الصغرى 12، الكبرى 20.

السويس الصغرى 12، الكبرى 21.

العريش الصغرى 11، الكبرى 22.

رفح الصغرى 12، الكبرى 21.

رأس سدر الصغرى 13، الكبرى 23.

نخل الصغرى 09، الكبرى 21.

نويبع الصغرى 19، الكبرى 22.

طابا الصغرى 14،الكبرى 20.

سانت كاترين الصغرى 05، الكبرى 15.

الطور الصغرى 14، الكبرى 23.

شرم الشيخ الصغرى 16 ، الكبرى 24.

الغردقة الصغرى 15، الكبرى 23.

مرسى علم الصغرى 16، الكبرى 22.

الفيوم الصغرى 13، الكبرى 20.

بنى سويف الصغرى 13، الكبرى 20.

المنيا الصغرى 09، الكبرى 21.

أسيوط الصغرى 09، الكبرى 21.

سوهاج الصغرى 08 ، الكبرى 21.

قنا الصغرى الصغرى 12، الكبرى 22.

الأقصر الصغرى 11، الكبرى 23.

أسوان الصغرى 12، الكبرى 23.

أبوسمبل الصغرى 13، الكبرى 22.

الوادى الجديد الصغرى 11، الكبرى 22.

شلاتين الصغرى 18، الكبرى 25.

أبو رماد الصغرى 19، الكبرى 25.

رأس حدربة الصغرى 19، الكبرى 23.

حلايب الصغرى 20، الكبرى 23.