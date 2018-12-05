23 ديسمبر المقبل .. تسليم قطع أراضي “بيت الوطن” للمصريين بالخارج

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كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 5 ديسمبر، عن موعد بدء جهاز القاهرة الجديدة، في تسليم قطع الأراضى السكنية للمصريين بالخارج، وقطع الأراضى الأكثر تميزا، بمنطقة مشروع “بيت الوطن” بالمدينة، لبعض المجاورات بالأحياء (الرابع – الخامس – السادس) وقطع الأراضى الأكثر تميزا رقم (1 – 2) بمنطقة طريق السويس، اعتبارا من يوم 23 الشهر الجارى.

وأضاف المهندس عادل النجار، انه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى السادس بالمنطقة (B – C) من يوم 23/12/2018 : يوم6/1/2019، وقطع الأراضى بالحى الرابع بالمنطقة (K) من يوم 6/1/2019 : يوم 15/1/2019، والمنطقة (J) من يوم 16/1/2019 : يوم 27/1/2019، والمنطقة (I)من يوم 28/1/2019 : 6/2/2019.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً (1 – 2)، بمنطقة جنوب طريق السويس، بالمنطقة (C) من يوم 15/1/2019 :يوم 31/1/2019، والمنطقة (D) من يوم 3/2/2019 : يوم 17/2/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الخامس بالمنطقة (B – D) من يوم 23/12/2018 : يوم31/12/2018، والمنطقة (C – M) من يوم 15/1/2019 : يوم 31/1/2019، والمنطقة (O – N) من يوم 17/2/2019 : 28/2/2019، وتم تخصيص يومى3/3/2019، و4/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال المهندس خالد عباس ، تم فتح باب الحجز، وتحويل المقدمات، بالمرحلة السادسة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، من يوم الإثنين 5/11/2018، ولمدة أسبوعين تنتهى يوم الخميس 22/11/2018، مشيراً إلى أن المرحلة السادسة بدأت بطرح 819 قطعة أرض بامتداد منطقة النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، فى موقع متميز جداً، بجوار الجامعة الألمانية، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة، وبالقرب من طريق القاهرة العين السخنة. و كان مجلس الوزراء، قد وافق في وقت سابق على طرح المرحلة السادسة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة. Advertisements وقد أوضح خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الطرح بالجنيه المصري، وأن السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري ، مضيفا تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك.