إصابة 8 طلاب بحادث تصادم أتوبيس مدرسة بالإسكندرية

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أصيب ثمانية طلاب إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مدرسة أعلى كوبري التاريخ، القائم في “منطقة القباري بغرب محافظة الإسكندرية”، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كرموز العمالي، باستثناء مصاب واحد فقط تم نقله إلى “مستشفى الأميري الجامعي”.

وصرحت مصادر طبية إن حالة الطلاب الذين تم نقلهم إلى “مستشفى كرموز العمالي” حالتهم مستقرة ولا يوجد بهم أي إصابات، وأشار إن حالة طالب واحد هي الحرجة الذي قد تم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية تعرضت لهطول أمطار بصورة غزيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ومازالت الأمطار مستمرة بالهطول بسبب نوة “قاسم”.

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