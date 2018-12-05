تعرف على سبب إغلاق محطة مترو المرج القديمة الجمعة القادمة

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 5 ديسمبر، أن أعمال التطوير بالمرفق وإتمام مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة تجري على قدم وساق.
وزاد “عبد الهادي”، أن عملية الازدواج تحتاج فصل التيار الكهربائي بمحطة المرج القديمة أيام الجمعة القادمة، الموافق 7 ديسمبر، كذلك سيتم إغلاق المحطة أيام أخرى خلال شهر ديسمبر، وتحديدا أيام 14 و21 و27، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بداية التشغيل بمحطة المرج القديمة من الساعة العاشرة صباحا، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات في هذه الفترة هي محطة عزبة النخل، وتكون محطة انتهائية حتى العاشرة صباحا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المترو أن حركة القطارات ستعود أيام الجمعة خلال شهر ديسمبر من الساعة العاشرة صباحًا إلى طبيعتها من محطة المرج القديمة دون أي تأثير على حركة القطارات طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.
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