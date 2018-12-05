زايد: إعلان المعايير الجديدة لتقييم مستشفيات التأمين الصحي يناير المقبل

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أعلنت لدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، الموافق ٥ ديسمبر، أنه جاري إعداد معايير الجودة الخاصة بالاعتماد للمستشفيات، تمهيدا للإعلان عنها أول يناير 2019.

ولفتت إلى أن الخبرات الماضية لم تكن قوية بما يكفى وليست عملية لذلك يجب الاعتماد على الخبرات العملية على الأرض.

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وأكدت “زايد” أن عمليات تطوير المستشفيات ما تزال مستمرة، تمهيدا لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي في محافظات المرحلة الأولى ومنها بورسعيد.

ووصفت وزيرة الصحة، قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بأنه «تاريخي»، ويحدث طفرة كبيرة في الخدمة الصحية للمواطنين.

وفي نهاية تصريحها الصحفي، وجهت الدكتورة هالة الزايد، رسالة للمتدربين في الدورات التأهيلية على نظم الاعتماد والجودة، قالت فيها: “أنتم أمل كبير وجيل سيكتب التاريخ إنه ساهم في تطبيق منظومة صحية كبيرة تشمل كل المصريين وسوف تحدثون نقلة نوعية في قطاع الصحة لصالح 100 مليون مصري”.