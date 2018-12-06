تعرف على إرشادات المرور للقيادة في المطر

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تعرضت البلاد اليوم لموجة من الطقس السئ الذي صاحبه سقوط أمطار بشكل كثيف مما أعاق حركة المرور في بعض شوارع القاهرة الكبرى، وحرصا من الإدارة العامة للمرور، على تقديم المساعدة للمواطنين في تلك الظروف فقد نشرت وزارة الداخلية بعض الإرشادت لقائدي السيارات للتعامل والقيادة في ظل تلك الظروف من حالة الطقس الغير مستقر.

حيث قدم اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بعض التنويهات والإرشادات لقائدي السيارات بعدما حذرت هيئة الأرصاد من تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يومي الأربعاء والخميس، يصاحبها سقوط الأمطار على معظم الطرق السريعة، تجنبا لوقوع حوادث حفاظا على حياة المواطنين.

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القيادة في المطر :-

1- السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه يجب على قائد السيارة التأكد من:-

1- سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطى

2- اكتمال منسوب المحرك والفرامل

3- اكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير

4- سلامة سير المروحة والدينامو

5- صلاحية فرامل اليد

6- صلاحية طفاية الحريق

7- صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء

كما يجب على قائد السيارة الحذر والحيطة من :-

1- استخدام التليفون المحمول؛ لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة

2- القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه

3- قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق

4- التخطي الخاطئ؛ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور

5- الانشغال بغير الطريق

6- الثقة الزائدة في القيادة؛ لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك

تجنب :-

1- تجاوز السرعة المقررة قانوناً؛ لأنها تعرضك والآخرين للخطر

2- تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي

3- السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة

4- الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار؛ حرصا علي سيولة حركة المرور

5- تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة علي ذلك

وقدمت الإدارة العامة للمرور المركزي بعض الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية :-

إرشادات للقيادة في الشبورة المائية :

1- أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما

2- الالتزام بتعليمات رجل المرور

3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة

4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة؛ حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة

7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به .

8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة

9- استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتي تشعر الغير بوجودك

10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب

11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك

12- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى

13- لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة

14- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وآخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب

15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق

16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.