“التضامن” تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة “مدير حالة”.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

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تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن احتياجها لشغل وظيفة “مدير حالة” للأطفال المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية.

وذكر مصدر بالتضامن، أن الوزارة تحتاج 14 موظفًا لشغل وظيفة “مدير حالة” ، على أن يكون مكان العمل هو إدارات التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.

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ولفتت الوزارة في إعلانها إلى أن التقديم مقتصر على سكان محافظة الإسكندرية فقط وآخر موعد للتقديم هو 9 ديسمبر.

وعرضت وزارة التضامن نبذة عن الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة جاء فيها : “إنه في إطار خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف- مصر” لإيجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم ورفاهيتهم، تسعى كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة يونيسف في مصر لاستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات، وتحسين النظم والخدمات التي تستهدف الأطفال مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقراً”.

ولذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع اليونيسف لتعزيز نظام الرعاية للاطفال دون رعاية مناسبة ودعم منهجية ادارة الحالة في خدماتها وتنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات على الصعيدين الوطني والمحلي.

المهام الوظيفية لمنصب “مدير حالة” للأطفال المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية

– إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

– إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

– وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

– الاحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

– التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية (الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى والتأهيل).

– تلقى الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

– التنسيق مع مشرفى الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” لتقديم الخدمات للأسر التى لديها أطفال فى خطر.

– إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

– زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة (طبقا لخطة التأهيل) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل

– إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل

– تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

– التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيزالرصد والتوثيق

– تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات

– إدخال بيانات الحالة الكترونياً للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف .

شروط التقدم لشغل وظيفة “مدير حالة” للأطفال المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية

– مؤهل جامعي اجتماعي عالي في مجال العلوم الاجتماعية (فضل خريجي اداب اجتماع / الخدمة الاجتماعية)

– خبرة لا تقل عن ٣ إلى ٥ سنوات في مجال الطفولة.

– إتقان استخدام برامج الحاسوب (حاصل على شهادة ّICDL)

– لا يقل السن عن ٢٥ عام ولا يزيد عن 45 عام

– التفرغ التام

– القدرة علي تنفيذ دراسات حالة ميدانية واسرية

– القدرة علي تنفيذ أبحاث شارع ميدانية

– القدرة علي التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر

– قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقاريرالتفصيلية والموجزة

– القدرة على العمل وإدارة فريق

– قدرة ممتازة لفهم وتفسير وشرح وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.

– القدرة علي وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها

كيفية التقديم لشغل وظيفة “مدير حالة” للأطفال المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg مع ذكر اسم وظيفة مدير إدارة الحالة بعنوان الايميل .