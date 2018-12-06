انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.. أبرز توقعات الطقس في مصر والدول العربية

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حرصًا من موقع “مصر 365” على تقديم كل ما يجد عن أحوال الطقس في مصر والدول العربية، وتقديم نشرة دورية عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة.

إليكم في السطور التالية توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية لليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

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وعن حالة الطقس فى مصر، اليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر ، كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية التحسن التدريجى بالأحوال الجوية، ستوافق يوم السبت المقبل، وتبدأ بانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية فقط وهدوء نسبى فى نشاط الرياح.

ويضيف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية: “أن فصل الشتاء بدأ مبكرا، لافتًا إلى أن التوزيعات الضغطية الحالية توزيعات شتاء وليست خريف”.

كذلك توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وحول الرياح فنجد إنها نشطة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه حتى يصل إلى من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ويتوقع خبراء الأرصاد عن حالة الطقس فى الأردن، اليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر، أن يطرأ نهارًا انخفاض آخر على درجات الحرارة و تُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

في الليل تسود حالة الطقس البارد بشكل عام ، و يكون الطقس متقلباً ما بين غائم جزئي وغائم، كما تهطل الأمطار في أماكن متفرقة ، متوسطة الشدة، فوق أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، تمتد أثناء النهار إلى بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً.

كما كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في منطقة خليج العقبة، اليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر، أن يسود طقس غير مستقر بارد، وتكون الرياح: جنوبية، مُعتدلة السرعة، تنشط أثناء الليل، أما عن حالة البحر وارتفاع الأمواج فهي خفيفة إلى متوسطة ويصل ارتفاع الموج نهاراً (20-40 سم)، و يتحول إلى مائج ليلاً. – درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

و ليلاً تعبر البلاد تدريجياً جبهة هوائية باردة فعّالة، لذا ينتظم ويشتد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تُرفق أحياناً بالرعد وتساقط زخات البَرَد.

ويتحوّل الطقس تدريجياً ليصبح عاصفاً وماطراً بغزارة في شمال ووسط المملكة، في حين تتراجع الفعالية الجوية في المنطقة الجنوبية وتكون الأجواء فيها عاصفة وباردة جداً لا سيّما في جبال الشراه، الرياح تكون جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

وعن حالة الطقس فى فلسطين، كشف خبراء الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأرض المحتلة تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، وتسقط تدريجياً امطار تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل إلى 75كم/ساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 11 18

سيوة 15 19

بورسعيد 15 19

دمياط 16 19

الزقازيق 15 19

الإسماعيلية 12 20

السويس 12 20

العريش 11 20

رفح 12 19

رأس سدر 15 21

نخل 09 18

نويبع 16 21

طابا 14 19

كاترين 03 11

الطور 14 23

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 16 23

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 22

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 18 24

أبورماد 19 23

رأس حدربة 19 24

حلايب 20 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 27

المدينة 10 22

الرياض 14 27

المنامة 21 26

أبوظبي 20 28

الدوحة 21 27

الكويت 13 24

دمشق 08 12

بيروت 15 20

عمان 07 12

القدس 08 12

غزة 14 19

بغداد 12 18

مسقط 22 28

صنعاء 08 24

الخرطوم 14 29

طرابلس 14 20

تونس 12 21

الجزائر 10 20

الرباط 11 22

نواكشوط 21 34