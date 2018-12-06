مدبولي يفتتح اجتماع الحكومة اليوم بتوجيه الشكر لوزير الدفاع

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بدء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بتهنئة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء الدكتور محمد العصار، على نجاح تنظيم فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “ايديكس 2018” الذي تم استضافته بجمهورية مصر العربية لأول مرة، وتم افتتاح فعاليات المعرض من قبل الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يوم الأحد السابق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن “التنظيم الناجح للمعرض عكس الجهد الكبير الذي بذل في مراحل له، كما جاء اهتمام المسئولين والشركات الكبرى بالمشاركة الواسعة في المعرض ويؤكد على مكانة جمهورية مصر العربية بين دول العالم”.

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وأكد رئيس الحكومة أن استضافة الدولة المصرية للمؤتمرات الدولية يدعم ويعمل على تعزيز دورها وتأثيرها على دوائرها الإقليمية والعالمية، ولفت إلى أن جمهورية مصر العربية قد انتهت من تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي استمر لما يزيد عن واحد وعشرين يوماً، وكان له بالغ الأثر بمساهمة الدولة المصرية في صياغة رؤية دولية من أجل الحفاظ على التوازن البيئي، والحد من التأثيرات التي تعد سلبية لتغير المناخ.

تعد استضافة جمهورية مصر العربي فعاليات “منتدى الاستثمار” بمدينة شرم الشيخ “الكوميسا 2018″، الذي تم تنظمه من قبل “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي”، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من شهر ديسمبر الحالي 2018، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بحضور عشرة من رؤساء الدول أفارقة، وأكثر من ستين متحدث دولي، مما أكد أن المؤتمر الدولي خلال عام 2018 يضيفُ على الدولة المصرية مسئولية ودور أكبر تجاه قضايا شعوب القارة الإفريقية في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام القادم 2019.

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