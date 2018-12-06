مدبولي: تنسيق كامل لمواجهة الطقس السيئ ورفع درجات الاستعداد

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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “أن كميات الأمطار التي سقطت خلال الأيام السابقة كانت كثيرة للغاية”، لفت إلى وجود تعاون بشكل كامل بين كافة الوزارات والجهات المسؤولة في المحافظات والجهات المعنية بالأمر من أجل مواجهة الظروف الجوية، وأنه على الرغم من وجود بعض التجمعات في عدد من النقاط التي تعد قليلة، فإن كافة المواطنين يدركون خلال الوقت الحالي حجم الجهد المبذولة من قبل العاملين في هذا القطاع من الوزارات وكذلك الجهات المعنية، حيث إنهم متواجدون على مدار الساعة بجموع الشوارع.

كما أشاد مصطفى مدبولي بالجهود الفائقة التي بذلت من قبل العاملين في مجال سيارات شفط وكسح مياه الأمطار، والذين يؤدون عملهم خلال الظروف الجوية الصعبة.

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ووجه رئيس الحكومة “بإن الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في من أجل الاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة، حيث تتمثل تلك الاستعدادات في العمل على خفض منسوب المياه في المصارف والترع تحسباً لأية سيول وأمطار غزيرة، والعمل على تأكيد وجود أكثر من مصدر للطاقة في محطات رفع مياه الصرف الصحي، إلى جانب التأكد من توافر سيارات كسح المياه، مع مراجعة حالة الشنايش، وموقف السدود ومخرات السيول، والتأكد من عدم وجود أية معوقات بها، إلى جانب العمل على تفعيل غرف العمليات المركزية والمحلية ورفع درجة الاستعداد بها، على أن تتولى هيئة الأرصاد الجوية موافاة المحافظين بحركة الرياح والطقس واحتمالات حدوث السيول والأمطار الغزيرة”.

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