السيسي يجتمع برئيس شركة ” مرسيدس بنز”

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة “مرسيدس بنز” الألمانية لصناعة السيارات، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس أكد على انفتاح مصر للتعاون مع شركة “مرسيدس بنز”، في إطار سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، وبالأخص في ظل الخبرة الطويلة للشركة الألمانية في هذا المجال، وفي نفس السياق أشار راضي إلى اهتمام مصر ببحث فرص التعاون مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بفئاتها المتنوعة، بما يتوافق مع سياسة الدولة نحو نشر استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة التي لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية.

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من ناحيته، قال “شيفر” أنه يشعر بالفخر الكبير للتشرف بلقاء السيد الرئيس، وأوضح أن شركة “مرسيدس بنز” تمتلك تاريخ كبير في السوق المصري، وشدد على اهتمام الشركة على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر.

وعبر “شيفر” عن سعادته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في ظل تشجيع وتطوير مناخ الاستثمار، والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يتوافق تماما مع نهج الشركة، منوهاً إلى أن السوق المصري يعتبر الآن أهم و أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ويزيد من موقع مصر الاستراتيجي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها الحكومة مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، وهو ما يساهم فى نفاذ منتجات الشركات العاملة في السوق المصري إلى مختلف تلك الأسواق، وهو ما سيؤدى إلى قيام الشركة الألمانية ببحث كيفية تحسين نشاطها المستقبلي في مصر وخاصة في قطاع تجميع السيارات.

وأردف السفير بسام راضي أنه تم مناقشة مدى إمكانية التعاون المشترك مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع المركبات الذكية ذاتية القيادة، وذلك لعملها في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، وخاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.

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