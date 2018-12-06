مركز التنبوء يعلن أماكن سقوط الأمطار وموعد استقرار الأحوال الجوية (صور)

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كشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، اليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر، الخرائط الخاصة بالأماكن المتوقع سقوط الامطار بها وموعد توقفها.

ونشر المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر اليوم.

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كما أضاف مركز التنبؤ بالفيضان، أن منطقة السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري والإسكندرية وأجزاء من سيناء، تشهد سقوط أمطارً خفيفة .

وأوضح المركز في بيانه، أن السبت المقبل سوف يشهد بداية استقرار الأحوال الجوية، وانتهاء فرص سقوط أمطار.