الأرصاد تعلن تحسن الأحوال الجوية غدًا السبت والعظمى بالقاهرة 20 درجة

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق 7 ديسمبر، أن تتحسن الأحوال الجوية، حتى يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر: