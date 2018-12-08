وزارة الصحة: 14.2 مليون خضعوا للكشف في مبادرة “100 مليون صحة” حتى الآن

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قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن إجمالي عدد من تقدموا للفحص حتى الآن في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار “100 مليون صحة” أصبح 14 مليون و287 ألف مواطناً.

وتابعت الوزيرة في تصريحات صحفية لها، اليوم الجمعة، أن المبادرة تخطت النصف مليون مواطن ويتم فحصهم يومياً.

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وكشفت الوزيرة أن عدد من تقدموا للفحص في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية وصل لــ2 مليون وربع المليون مواطناً من إجمالي 20 مليون مواطن بــ١١ محافظة ويتم تنفيذها في ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة و٨٥٧ نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة وذلك عن طريق ٦ آلاف و٤٨٦ فريقاً طبياً يعملون على فترتين واحدة صباحية وأخرى مسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

وأضافت الوزيرة إن مجموعة من محافظات الجمهورية تستمر في الإقبال بأكثر من المعدلات المستهدفة لليوم السابع على التوالي حتى أمس، مثل الإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وبني سويف والأقصر، بحيث تخطوا المعدلات اليومية المستهدفة بنسب وصلت حتى 136% من المستهدف اليومي لعمليات الفحص.

وقالت وزيرة الصحة أن كل نقاط الفحص بالمرحلتين الأولى والثانية من “100 مليون صحة”، تعمل طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة والإجازات الرسمية لضمان التسهيل على المواطنين إجراء الكشف، والاطمئنان على صحتهم وذويهم، دون أن يؤثر ذلك على أعمالهم، مع استخدام تكنولوجيا “المسح السريع”، التي توضح نتائج مؤشرات الإصابة بأمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، خلال دقائق معدودة، حتى يتمكن المواطن من الاطمئنان على نفسه وتوجيهه لاستكمال الفحوصات في المؤسسات الصحية فى حالة وجود مؤشرات للإصابة بالأمراض، ليتلقى علاجه بالمجان تماماً.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 140 ألف طالب، بالمدارس الثانوية في عدد من مدارس الــ 9 محافظات حتى الآن، مشيراً إلى أن نسب الإصابة بفيروس “سي” لم تتخطى 0.3% من إجمالى عدد من تقدموا للفحص بالمدارس.

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