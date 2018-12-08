هيئة الأرصاد الجوية: تحسن طفيف فى الأحوال الجوية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الأجواء اليوم السبت ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وقال خبراء هيئة الأرصاد أن السحب المنخفضة والمتوسطة وتستمر في التكاثر على معظم الجهات، يتبعها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنتشر على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى خلل في الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا مع ارتفاع الأمواج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 19

بلطيم 13 20

مطروح 14 19

السلوم 09 18

سيوة 11 18

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 20

السويس 15 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 15 18

نخل 09 17

نويبع 17 20

طابا 12 17

كاترين 05 14

الطور 15 20

شرم الشيخ 17 21

الغردقة 15 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 13 20

بنى سويف 13 20

المنيا 11 20

أسيوط 09 20

سوهاج 11 21

قنا 12 22

الأقصر 12 22

أسوان 13 22 .

أبوسمبل 11 21

الوادي الجديد 09 21

الشلاتين 16 24

أبو رماد 18 23

راس حدربة 19 23

حلايب 19 23

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: .

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 11 24

الرياض 14 25

المنامة 21 25

أبوظبى 21 28

الدوحة 21 26

الكويت 13 23

دمشق 05 14

بيروت 15 19

عمان 06 12

القدس 08 12

غزة 15 19

بغداد 09 19

مسقط 23 29

صنعاء 08 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 15 20

تونس 11 18

الجزائر 07 17

الرباط 10 16

نواكشوط 18 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة لمدن وعواصم العالم فهى على النحو التالي:-

الصغرى العظمى

أنقرة 04- 06

اسطنبول 04 08

إسلام آباد 07 21

نيودلهي 10 24

جاكرتا 25 33

بكين 10- 03-

كوالامبور 25 32

طوكيو 04 14

أثينا 05 13

روما 07 16

باريس 07 11

مدريد 03 11

برلين 06 10

لندن 07 12

مونتريال 12- 08-

موسكو 08- 04-

نيويورك 01- 02

واشنطن 02- 04