انطلاق فعاليات المنتدى الثالث للاستثمار بإفريقيا 2018 برعاية الرئيس السيسي

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تبدأ اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار بإفريقيا 2018 صباح غد السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة مجموعة من رؤساء الدول بالقارة الأفريقية وما يزيد عن 3000 شخص من رواد الأعمال بالدول الأفريقية.

ويحتوي برنامج المنتدى، بحسب ما نشرته اللجنة المنظمة الجلسة الافتتاحية التي سيشارك فيها الرئيس السيسي وعدد من الزعماء ورؤساء المنظمات الاقتصادية، من بينهم زعيم دولة النيجر مامادو إيسوفو الذى يتولى إدارة المنطقة التجارية الحرة بالإتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر والرئيس التنفيذي للكوميسا هبة سلامة. وستركز الجلسة الافتتاحية على سبل تعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأفريقية.

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وستعقد جلسة بعد الانتهاء من افتتاح المنتدى بعنوان (القيادة الشجاعة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية بأفريقيا) بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ووزيرة الإستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ورئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بنديكت أوراما ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية جين ليكون، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فيليب لا هورو ورئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير السير سوما تشاكرابارتي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وارنر هوير.

ويحتوي برنامج المنتدى غدا – أيضا – عقد جلسات موازية من بينها جلسة حول الطاقة بالقارة الإفريقية يلقي خلالها الوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية المعنية بالطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تعقد جلسة حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا روبرت هايدن دافيز، ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش والرئيس التنفيذي لهيئة تمويل التجارة الإسلامية الدولية هانى سالم سنبل .

بالإضافة إلى جلسة بعنوان (بناء الأساس التمويلي للاستثمارات الأفريقية)، يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين من بينهم هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، ومحمد كيتانى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري وفا، ثم جلسة حول الاقتصاد الرقمي بأفريقيا بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وعدد آخر من رؤساء المؤسسات المعنية بمجال تكنولوجيا المعلومات.

ويشمل البرنامج أيضا جلسة عن بناء النماذج المستدامة في مجال الترويج السياحى بأفريقيا تشارك فيها رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومجموعة من الخبراء المهتمين بمجال السياحة والفنادق .

وستعقد جلسة موازية بعنوان (الاستثمارات والمشاركات – رؤية دولية)، يشارك فيها محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية واتحاد البورصات الأوروآسيوية، وآدام كونى وزير الاستثمار والمالية بكوت ديفوار، و فاسكو دي مونت رئيس معهد أفريقيا – البرازيل وعدد آخر من الخبراء الدوليين فى مجال التمويل والاستثمار .

وتعقد أيضاً جلسة موازية أخرى بعنوان (الوصول إلى المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات بأفريقيا)، بمشاركة محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من خبراء الكوميسا .

وتتضمن فعاليات المنتدى غدا أيضاً، جلسة بعنوان (الاستثمار فى رأس المال البشرى بأفريقيا)، يتحدث خلالها وزير التعليم طارق شوقى، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ستيفين كوما وعدد من خبراء التنمية البشرية بالكوميسا.