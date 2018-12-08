التضامن تعلن عن موعد صرف المعاشات

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن موعد صرف المعاشات خلال شهر ديسمبر الحالي 2018، وذلك للمعاشات التي تم تحويلها على البنوك، البالغ عددها مليون ونصف مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيه، على ان تبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من بعد غدا الاثنين في إطار سعي الوزارة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام صرف المعاشات من المنافذ المتعددة.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من أجل تيسير عمليات صرف المعاشات، والعمل على ضمان انتظام عمليات الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أى صعوبات تواجه عمليات الصرف، خصوصا أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من المنافذ التابعة لصندوق التأمين الاجتماعى وعددهم يبلغ ما يقارب من 2.6 مليون بصرف بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليار جنيها متاحة لهم من خلال صرفها من ماكينات الصرف الآلية A.T.M اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر، ومن خلال “منافذ مكاتب التأمينات”.

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وأشارت إلى أن المعاشات التي تم تحويلها من خلال بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد والتي يصل عددها إلى ما يقارب من 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5.7 مليار جنيها تستحق الصرف اعتبارًا من يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري 2018.

ومن المتعين أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك والتي يصل عددها ما يقارب من 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم الاثنين القادم العاشر من شهر ديسمبر للمعاشات.

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