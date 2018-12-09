العاملين بالصناعات الهندسية يشنون هجوم على وزير قطاع الأعمال.. تعرف على الأسباب

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شنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية تحت رئاسة المهندس خالد الفقي هجوم حاد ضد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بشأن تصريحاته عن “الحديد والصلب” بإن هذا القطاع لم يعد يمثل صناعة استراتيجية.

وطرحت نقابة العاملين بالصناعات الهندسية تساؤل خلال البيان الصادر عنها اليوم وهو “كيف تكون تلك التصريحات الغير الصائبة عن أول شركة في منطقة الشرق الأوسط، تحمل تاريخ عريق، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة خاصة إمتلاكها لخامات الحديد والحجري والدولميت، وتعتمد على تكنولوجيا تعتمد على الأفران العالية، وهي التي تشكل 70% من الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتج رئيسي وثانوي، كما تمتلك أكبر ورش في الشرق الأوسط لتصنيع قطع الغيار ،إضافة إلى السوق المحلي والعالمي؟”.

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وأعربت النقابة عن “انزعجنا بشدة من تلك التصريحات الصادرة عن وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، ومن شأن تلك التصريحات أن تؤدي إلى خلق بؤر تستثمرها التنظيمات الخارجة عن الدولة المصرية، من أجل نشر الكثير من الشائعات والإدعاء بأن هناك حالة من عدم الاستقرار العمالي والصناعي، في هذا التوقيت الحرج”.

وأشارت النقابة في البيان الصادر عنها أن “التحدث بلغة التصفية، والغلق تخالف نهج القيادة السياسية، حيث أنه من شأنها زعزعة الاستقرار العمالي، ونشر حالة من الإحباط وسط صفوف العمال الراغبين وكذلك المتحمسين للعمل والإنتاج؛ استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نؤكد معه أننا مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم والعون لمعالي وزير قطاع الأعمال والحكومة للمحافظة علي الشركات، وللحصول على النتائج المرضية للاقتصاد المصري والحفاظ على الصناعة الوطنية”.

وأعلن رئيس النقابة العامة خالد الفقي إن “تلك النوعية من التصريحات تتناقض مع الهدف الذي عادت بسببه وزارة قطاع الأعمال مجددا في شهر مارس لعام 2016، بعد إلغاء يبلغ من الزمن اثنى عشر عاماً، حيث عادت في إطار خطة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع العام وشركاته الإستراتيجية”.

وأكد إن “كانت ولا تزال شركة الحديد والصلب الوطنية في مقدمة تلك الشركات لما لها من رصيد في تاريخ الصناعة المصرية والدخل القومي”.

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