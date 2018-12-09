الرئيس يقر 7 إجراءات جديدة لدعم الشباب خلال افتتاح منتدى افريقيا

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قال الرئيس السيسي في كلمته اليوم خلال الجلسة التمهيدية لشباب رواد الأعمال بأفريقيا، إن مصر تحرص على تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم رواد الأعمال من الشباب، مؤكدا أن هذه سياسة تقوم بها مصر نحو الشباب بمجموعة من الوسائل المحفزة، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات نحو دعم ومساندة الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال وهي على النحو التالي:-

1- تم تكليف عدد من مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر بهدف تقديم كل سبل الدعم اللازم للشركات حديثة النشأة في مصر ودول المنطقة، بالإضافة إلى إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

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2 – الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا.

3 – إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة.

4 – تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة من شأنها دعم مشروعات الشباب مثل قانون تزيين خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام النقالة وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

5 – تم تأسيس وتفعيل دور مركز “فكرتك شركتك ” لدعم ريادة الأعمال وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم حوالي 450 جلسة إرشاد وتوجيه رواد الأعمال، وحوالي 40 دورة تدريبية في مختلف موضوعات ريادة الأعمال بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية.

6 – تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج فلك لريادة الأعمال.

7 – إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاختيار 100 شركة حديثة الإنشاء للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2018، على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منها للكشف عن أفكارها أمام عدد كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركين في هذا المؤتمر.

وأضاف الرئيس موجها حديثه لشباب القارة: “أبنائي وبناتي شباب إفريقيا الواعد الطموح كونوا على ثقة في أننا نؤمن دائما بكم وبأحلامكم.. وأقول لكم إن أمامكم تحديات كبيرة تحتاج لمزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع والابتكار وأثق تمام أنكم أهلا لهذه التحديات وقادرون على التغلب عليها وتحقيق أمال القارة وحسن ظنها بكم، فأنتم أملنا ومستقبلنا”.

ووجه الرئيس كلامه للشباب “إن العمل الدؤوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة في النفس والعزيمة التي لا تلين لتحويل أفكاركم وأحلامكم إلى واقع حقيقى وملموس يثمر لكم وللقارة بأسرها مستقبلا زاهرا وحياة كريمة و مكانا لائقا بين الشعوب والأمم”.

ومن المنتظر أن يتم الافتتاح الرسمي لمنتدى افريقيا 2018 غدا الأحد بشرم الشيخ.

ويشارك في المؤتمر الرئيس الروندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا وعدد من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبرى الشركات المستثمرة في أفريقيا.

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