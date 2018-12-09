بالفيديو.. أديب يعلن عن موقفه تجاه مظاهرات باريس

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صرح الإعلامي عمرو أديب عن موقفه من المظاهرات التي تجتاح العاصمة الفرنسية باريس، حيث قال “إنه لا يؤيد مظاهرات أصحاب السترات الصفراء”، وأكد أن السبب في هذا هو إن وجود الدولة يعد من أهم الأشياء، وأضاف: “لازم يعرفوا إن فيه دولة وفيه رئيس ولازم رئيس يحكم الدولة وفيه برلمان وفيه وزارات، أنا عمرو بتاع الدولة”.

وأوضح “عمرو أديب”، خلال تقديمه لبرنامج “الحكاية”، الذي يتم بثه عبر قناة MBC مصر الفضائية، “أنه لا أحد كان يتوقع مطلقًا أن تقوم مظاهرات في باريس”، وأضاف “الشعب اللي يطلع عشان ياخد حاجة معينة لو خدها بيطلب اللي بعدها على طول”.

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وعرض الإعلامي مقطع فيديو لمواطنة فرنسية وهي توجه رسالة بحرقة وغضب عما يفعله المتظاهرون في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعلق “حد يصدق إن الفتاة دي وغضبها ده إنها فرنسية، دي ولا اللي قاعدين في اليمن أو ليبيا”.

ووجه الإعلامي، حديثه للمتظاهرين في باريس “أنا آسف، مش هقدر أقف جنب السترات الصفراء، إحنا اللي بدعنا الفيلم، تعالوا أديكم دروس واقولكم هتعملوا إيه بكرة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المظاهرات الفرنسية أسفرت عن مواجهات، أمس السبت، بين مئات من المتظاهرين وبين قوات الشرطة الفرنسية في شارع “الشانزيليزيه” القائم في وسط العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مظاهرة جديدة لحركة السترات الصفراء، ويعد وجه احتجاج تلك الحركة بسبب زيادة الضرائب، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع القدرة الشرائية.

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عمرو أديب يعلق على رفع سقف مطالب المتظاهرين الفرنسيين: آسف لن أؤيد هذه التظاهرات عمرو أديب يعلق على رفع سقف مطالب المتظاهرين الفرنسيين: آسف لن أؤيد هذه التظاهرات#الحكاية Gepostet von ‎الحكاية‎ am Samstag, 8. Dezember 2018