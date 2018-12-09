تعرف على خطة الدولة لحماية المدن الساحلية من التغييرات المناخية

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تعد ظاهرة التغيرات المناخية الحالية إلى جانب ارتفاع منسوب سطح البحر تهديد عظيم يهدد للعديد الساحلية من دول العالم، وخصوصاً المناطق القريبة من دلتاوات الأنهار، والمناطق الساحلية المنخفضة المناسيب كما هو الحال بعدد 5 محافظات جمهورية مصر العربية الساحلية التي تطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وهم “محافظة البحيرة، ومحافظة دمياط، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ”.

وفي إطار خطة الدولة المصرية من أجل حماية الشواطئ من أخطار الناجمة عن التأثر بالتغييرات المناخية، وخاصة أن تلك الفترة تعد فترة حرجة من كل عام، بسبب سقوط الأمطار، وحدوث العديد من النوات الشديدة مما قد يؤدي إل حدوث سيول التي قد ينتج عنها العديد من المشاكل خلال فصل الشتاء.

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حماية الشواطئ تنفذ مشروعات عديدة للحماية من أخطار التغييرات المناخية

تقوم وزارة الموارد المائية والري، والتي يمثلها “الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ” بتنفيذ العديد من مشروعات من أجل الحماية من أخطار التأثر بالتغيرات المناخية والتي يصاحبها ارتفاع في منسوب سطح البحر بشكل كبير، بهدف العمل على تقليل المخاطر الناجمة عن تلك التغييرات المناخية، وحفاظاً على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات وكذلك الاستثمارات، إلى جانب حماية الآثار التاريخية، وخاصةً الآثار المتواجدة على سواحل البحر المتوسط حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية القومية، والبالغ إجمالي قيمتها المالية بما يقارب من 1.80 مليار جنيهً، تغطي كافة سواحل الدولة المصرية الشمالية، وتتضمن المشروعات الحالية التي يتم العمل على تنفيذها في محافظة الإسكندرية ومحافظة البحيرة حوالي 8 مشروعات تشمل إقامة سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربي والرصيف البحري كمرحلة أولى.

إلى جانب العمل على استكمال إقامة سلسلة من “الحواجز الغاطسة واللسان الغربي والرصيف البحريني كمرحلة أولى، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية مرحلة أولى، ومرحلة ثانية وتدعيم الحائط الغربي القائم في رشيد، وكذلك العمل على تدعيم إلى جانب إعادة تأهيل الحماية أمام منطقة طابية العبد، وكذلك تدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية، إلى جانب تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي”.

مشروعات حماية المناطق الساحلية بكفر الشيخ

ويتم تنفيذ 3 مشروعات حالية في محافظة كفر الشيخ، وهي عبارة عن:

حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي كوتشنر. حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية في بركة غليون شرق الروؤس كمرحلة أولى. حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف الكوتشنر.

مشروعات حماية المناطق الساحلية ببورسعيد ودمياط

يبلغ عدد المشروعات الراهنة التي يتم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، محافظة دمياط أحد عشر مشروع، بسبب تتمثل في العمل على استكمال الحماية للشريط الساحلي، أما بالنسبة إلى المشروعات الحالية التي يتم تنفيذها في محافظة مرسى مطروح، فهي عبارة عن “مشروع حماية شواطئ منطقة الشاطئ الأبيض، ومشروع حماية وتطوير شاطئ خليج بمحافظة مرسى مطروح.

تقوم الهيئة العامة لحماية الشواطئ في إطار تنفيذها تكليفات وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طارئ على مستوى شواطئ جمهورية مصر العربية، وخصوصاً على شواطئ البحر المتوسط خلال تلك الفترة التي تعد فترة حرجة من كل عام، وما يصاحبها من حدوث أمطار، ونوات شديدة.

وتقوم الهيئة على متابعة كافة الأحوال من خلال غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم بتغطية كافة شواطئ البحرين البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، إلى جانب غرفة عمليات مركزية، في المركز الرئيسي للهيئة للمتابعة والتواصل مع كافة أجهزة الهيئة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مشروع الحد من آثار الفيضانات الساحلية على كافة سواحل مصر الشمالية الذي يتم إقامته في محافظات، بورسعيد، دمياط، الدقهلية ، كفر الشيخ، البحيرة، بسبب ارتفاع منسوب مستوى البحر وكذلك الحد من الظواهر الجوية التي تعد الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة بإجمالى طول يبلغ حوالي سبعين كيلو متراً، حيث سوف يتم البدء بتنفيذ هذا المشروع في محافظة كفر الشيخ كأولوية أولى بسبب وجود مناطق منخفضة بتلك المحافظة وسوف يبلغ إجمالي الأطوال التي سيتم عمل الحماية من أجل حوالي 27 كيلومترا من إجمالي 70 كيلومترُا موزعة على خمس محافظات مقرر حمايتها من أخطار ارتفاع منسوب سطح مستوى البحر وحمايتها أيضا من تأثيرات التغيرات المناخية مع وضع “نظام رصد وطنى وإنذار مبكر” يرتبط بالعديد من العوامل التي تحدثها التغييرات المناخية وما يترتب عليها من ارتفاع منسوب البحر.

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنها تقوم ببذل كل الجهود الممكنة من أجل التقليل من أخطار تأثيرات التغيرات المناخية على شواطئ جمهورية مصر العربية من خلال تنفيذ العديد من أعمال الحماية التي تتضمن خطط عاجلة وخطط متوسطة، وخطط طويلة الأجل بما يتيح التعامل مع تلك المخاطر.

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