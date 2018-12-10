سكك حديد مصر تطالب بضرورة إنهاء أعمال تطوير المحطات والمزلقانات

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قام رئيس هيئة سكك حديد مصر المهندس أشرف رسلان بعقد فعاليات اجتماع مع كافة شركات النيل الموكل إليها تنفيذ أعمال تطوير وتحسين المزلقانات والمحطات، ويعقد الاجتماع من أجل متابعة ما تم تنفيذه في تلك الأعمال ضمن خطط التطوير التي تقوم بها هيئة سكك حديد مصر خلال تلك الفترة، والتى تشمل العمل على تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات، والمزلقانات، وتجديدات، وصيانة السكك، والعمل على تطوير محطات هيئة السكك الحديد، إلى جانب متابعة المشروعات التي تتم في الوحدات المتحركة من عربات، وجرارات.

وأوضح أشرف رسلان “أن أعمال تطوير المحطات تتضمن سبعة وأربعين محطة، بتكلفة إجمالية تصل إلى ١١٣٦ مليون جنيهاً، تم الانتهاء من تنفيذ واحد وأربعين محطة، وجار العمل فى إنهاء سبعة محطات، إل جانب العمل على تحسين وصيانة مائة وثلاثة وثلاثين محطة بتكلفة إجمالية ٦٢١ مليون جنيه”.

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وأكد رئيس هيئة سكك حديد مصر أنه قد تم الانتهاء من أعمال تطوير أربعة وثمانين محطة وجار العمل فى تطوير خمسين محطة آخرى بنسبة تنفيذ تصل إلى خمسة وسبعين في المئة، أما بالنسبة إلى تطوير المزلقات فقد تم الانتهاء من تطوير خمسمائة وخمسة وتسعين مزلقان مدني، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين نظم تحكم.

وشدد رئيس هيئة سكك حديد مصر خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال تحسين وتطوير محطات سكك القطارات، إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المزلقات تبعاً للبرامج الزمنية الموضوعة لهذا الشأن.

وشدد على سرعة إزالة أي عقبات تؤثر بشكل سلبي على على تقدم أعمال التطوير، وهذا بالتعاون مع المحليات، والتأكيد على الفدو الرأسي والأفقي الخاص بالأرصفة، ومدى مطابقتها مع أصول السلامة بالبنية الاساسية، وهذا في إطار حرص الهيئة على سلامة وأمن مسيرة القطارات، وحرصاً منها على سلامة الركاب والحفاظ على أرواحهم، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر خطوط السكك الحديدية.