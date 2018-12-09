بعد تحديث البيانات.. التموين:إعادة ٢٣٢ ألف من المحذوفين بالبطاقات التموينية

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحدن الموافق 9 ديسمبر، أنه بعد القيام بعمليات مراجعة البيانات الخاصة بـ 178 ألف طلب تم عودة 232 ألف مستفيد للدعم التمويني، وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر، بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم .

جاء هذا الإجراء بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين فى أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضى، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

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وحول إعادة المحذوفين للبطاقات التموينية، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية اليوم: “لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الاخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز او التموين”.

وأكد المصيلحى، عدم حدوث أى عملية حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، لافتًا إلى أن ما تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومي او ارقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسية مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح التطلمات من خلال مكاتب التموين وتم استقبال ما يقرب من 40 ألف تظلم فى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة التموين عن إصدار وتسليم عدد 70 الف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالي 173 ألف مستفيد جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز، اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تسليم هذه البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين، حتى يتمكنوا من صرف مقراراتهم التموينية بشكل منتظم.

وأكدت الوزارة انها حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع فى التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة اموال الدعم.