تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر وعواصم الدول العربية والعالم

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حرصًا من موقع “مصر 365” على تقديم نشرة دورية عن أحوال الطقس في مصر والدول العربية، نعرض لكم في التقرير التالي حالة الطقس وتوقعات خبراء الأرصاد وبيان بدرجات الحرارة في مصر والدول العربية.

حيث توقع خبراء الأرصاد حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين ، فى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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حيث يتوقع الخبراء حالة الطقس اليوم فى مصر ، أن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة الطقس فى الأردن، فنجد أنه نهاراً تكون درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، و يستمر الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ظهور كميات من السُحب المنخفضة، و تكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وفي منطقة خليج العقبة، نجد أن الرياح تكون جنوبية، خفيفة السرعة، وتشهد حالة البحر ارتفاع خفيف للأمواج يتراوح من(20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يستمر الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وبشكل لافت في السهول الشرقية وجبال الشراه، تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وعن حالة الطقس فى فلسطين، ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بيان هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 13 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 13 20

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 08 19

سيوة 09 20

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 21

السويس 14 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 13 21

نخل 04 18

نويبع 16 22

طابا 13 21

كاترين 03 13

الطور 12 22

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 15 23

مرسى علم 14 22

الفيوم 12 19

بني سويف 12 19

المنيا 08 20

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 08 20

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 22

بيان هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 29

المدينة 12 25

الرياض 15 27

المنامة 20 25

أبوظبى 15 27

الدوحة 21 26

الكويت 13 22

دمشق 07 16

بيروت 15 20

عمان 06 14

القدس 08 14

غزة 14 21

بغداد 09 19

مسقط 22 28

صنعاء 08 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 13 20

تونس 11 18

الجزائر 09 17

الرباط 10 20

نواكشوط 15 30

بيان هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 03 10

إسطنبول 05 11

إسلام آباد 07 16

نيودلهى 11 22

جاكرتا 25 33

بكين -06 01

كوالامبور 24 32

طوكيو 02 09

أثينا 07 15

روما 01 15

باريس 03 09

مدريد 02 11

برلين 02 06

لندن 05 10

مونتريال -13 -06

موسكو -01 02

نيويورك -03 04

واشنطن -02 07