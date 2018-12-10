القوات المسلحة تطالب الشركات بعدم تصنيع أو استيراد ملابس تشبه الزي العسكري

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اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانا، صباح اليوم الإثنين، الموافق 10 ديسمبرن طالبت فيه أصحار الشركات سواء المصنعة أو المنتجة للملابس بعدم تصنيع أو استيراد ملابس تشبه الزي العسكري المصري.

حيث أكد المتحدث العسكرى في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة المصرية تهيب بأصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

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وخلال البيان الذي نشره العقيد تامر الرفاعى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين، شدد المتحدث العسكري على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهه بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، حفاظاً على الأمن القومى المصرى، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك .

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد طالب أصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

وعلى صعيد أخر، نجد أن هناك تعاون مكثف يجمع كلا من عناصر القوات المسلحة المصرية وعناصر من وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية على تشديدإجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد .