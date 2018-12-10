الإسكان: 360 وحدة بمشروع “دار مصر” جاهزة للتسليم بالشروق

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كشف المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، الموافق 10 ديسمبر، عن معلومة تهم الحاجزين بمشروع دار مصر ففي مدينة الشروق.

حيث أكد أن هناك 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

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ومن ناحيته، ذكر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الوحدات الجاهزة للتسليم هى 240 وحدة سكنية في 10 عمارات،وهي أرقام: 7 – 9 – 16 – 17 – 21 – 29 – 49 – 50 – 108 – 112) بالمرحلة الأولى، جاهزة للتسليم، لافتًا إلى أنه سبق للجهاز البدء فى تسليم 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وأضاف الشربينى، أما باقي الوحدات وهم 120 وحدة سكنية فهي تقع في 5 عمارات، وأرقامها هي(13 – 14 – 20 – 27 – 28) بالمرحلة الثانية، جاهزة للتسليم من يوم 16/12/2018، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لاتخاذ الإجراءات المُتبعة نحو تسليم الوحدات لحاجزيها.

خطوات استلام الحاجزين لوحداتهم السكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط

وحول خطوات استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هناك عدة خطوات لاستلام الوحدات وهي:

على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة. على الفائز إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة. يتوجه الفائز إلى مقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.