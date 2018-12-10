الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة للغد الثلاثاء

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الموافق ١٠ ديسمبر، نشرتها اليومية عن توقعات خبراء الأرصاد للطقس في مختلف محافظات مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت توقعات الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فكانت كالآتي:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 21 والصغرى 13 درجة. سوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

قنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

أسوان العظمى 23 والصغرى 10 درجات.