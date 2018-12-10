وزير الأوقاف: أشهد الله أن القيادة السياسية أكثر غيرة منا على مال الوقف

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صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة “أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع”، وأضاف “أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء المصري أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف”.

جاءت تصريحات وزير الأوقاف خلال إلقاء كلمته أثناء مشاركته في فعاليات اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، وأكد “أن القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يجب أن تكون في يد وزير و ليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل “.

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وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة “أن مادة هيئة الأوقاف ليست مستحدثة، ولكنها مأخوذة من نص في القانون القديم “، وأضاف “أن وزارة الأوقاف كانت تديرها ثم أحيل الأمر إلى هيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر فى المواد القديمة”.

وأشار إلى أن “مشروع القانون تغير تبعاً للقواعد الخاصة بالاستثمار الجديدة، وتم إعطاء مساحة أعلى إلى هيئة الأوقاف مع تغير ظروف العصر الحالي، ولا يمكن ادارة كل الأموال بالطريقة القديمة ، وخصوصاً أننا لدينا بعض المشكلات، وأوضحت ممثلة وزارة العدل “أنه لا توجد ازدواجية بين إدارة الهيئة ووزارة الأوقاف من جهة أخرى”.

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