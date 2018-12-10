الإدارية ترفض طعن 9 مسئولين بقضية الفساد الطبي بوزارة الصحة

Advertisements

أعلنت “النيابة الإدارية” على موافقتها على الحكم الصادر عن المحكمة “التأديبية العليا” بمعاقبة المتهمين في قضية الفساد الطبي بوزارة الصحة والسكان والتي تعد من أكبر قضايا الفساد، والتي راح ضحية تلك القضية طفلتان، وكما أدت إلى تعريض حياة أطفال آخرين إلى خطر الموت، وقد تم إصدار عقوبات مشددة ورادعة بسبب قيام المتهمين في تلك القضية وهم “وكيل وزارة وثمانية متهمين آخرين من معاونيه بتوريد كميات ضخمة من محلول معالجة الجفاف الفاسدة إلى مستشفيات”.

بعرض أسباب ومنطوق الحكم الصادر على “النيابة الإدارية”، فقد قررت عدم الطعن على الحكم حيث أن الحكم قد صدر متفق عليه مع صحيح حكم القانون المصري، تضمن الحكم مجازاة كلاً من “مها عزيز كامل، كبير أخصائيين بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، وأسماء محمود فتحي، وهي مدير التموين الطبي، وأسماء جلال على، مدير إدارة الصيدلة بالإحالة للمعاش”، كما تم تأجيل ترقية مدير إدارة المستشفيات والطوارئ هاني محمد همام، و مدير إدارة الطب العلاجي عمرو عودة عواد، لمدة سنتين لكلاً منهما.

Advertisements

كما قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة وكيل مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة بني سويف حمدي مصطفى أحمد، بدفع غرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر مدة ستين يومًا من راتب الصيدلي بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة والسكان محمد على عبد الله.

كما تم إصدار الحكم بتغريم مدير عام الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة فكري غريب بسيوني، بدفع خمسة أضعاف أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في هذا الشهر عند انتهاء خدمته، ومعاقبة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة والسكان سعاد محمد السيد، بعقوبة التنبيه بعد ثبوت الوقائع التي نسبتها إليهم من قبل “النيابة الإدارية” .

وأكدت المحكمة إن أسباب حكمها أن المتهمين الـ 9 بسبب مخالفتهم للقواعد المالية المنصوص بها والمتبعة في القوانين، وبسبب خرجوا على مقتضى الواجب الأساسي، وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة المصرية.

أقرا ايضاً: وحيد حامد: الفساد في مستشفى ٥٧٣٥٧ برعاية وزارة التضامن (فيديو)