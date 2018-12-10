مشروع قانون لتجريم سم أو الاتجار بالحيوانات الأليفة

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تقدمت النائبة نادية هنري، بمشروع قانون بشأن إجراء تعديل المادة رقم ثلاثمائة وسبعة وخمسين من “قانون العقوبات”، الصادر تحت رقم 58 لعام 1938، من أجل تجريم سم أو الاتجار بقصد الغذاء للحيوانات الأليفة سواء كانت متروكة أو مستأنسة.

نص تعديل المادة 357 من قانون العقوبات

وجاء نص التعديل المقدم من قبل النائبة نادية هنري كتالي:

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“يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل عمدًا، أو سم أو تاجر بقصد الغذاء حيوانًا من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراَ كبيرًا”.

ويجدر هنا الإشارة أنه قد ترددت بعض الأنباء خلال الفترة السابقة حول قيام جمهورية مصر العربية بتصدير الكلاب إلى عدد من الدول التي تسمح بتناولها، إلى جانب تردد بعض الأنباء عن تصدير جلود الحمير إلى بعض من الدول الأخرى.

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