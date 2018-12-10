تفاصيل مشروع محور ديروط على النيل

يأتي تنفيذ “محور ديروك على نهر النيل” ضمن خطة الحكومة من أجل تنفيذ مشروعات تنموية على مستوى جمهورية مصر العربية، وخصوصاً في مناطق الصعيد، حيث تقوم وزارة النقل والمواصلات بإقامة عدد من محاور النيل علي مستوى الدولة المصرية، كما يتم خلال الوقت الراهن إقامة ستة محاور جديدة على نهر النيل في صعيد الدولة المصرية من أجل ربط شبكة الطرق شرقاً وغرباً بتكلفة تصل إلى عشرة مليارات جنيهاً، وهم “محور كلابشة ، محور عدلي منصور ،ومحور سمالوط ، ومحور ديروط، ومحور قوص، ومحور دراو”.

وأشار عرفات إلى “أن هذا المحور سوف يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب العمل على ربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي، وحتى الطريق الصحراوي الغربي، والعمل على تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وتوفير فرص عمل والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلي غرب النيل والعكس”.

وأوضح الوزير “أن المرحلة الأولى من محور ديروط العلوي علي النيل من الطريق الزراعى الغربى والطريق الصحراوى الشرقي تصل إجمالي تكلفتها إلى ما يقارب من 1.7 مليار جنيه وبطول 15.600 كيلو متراً، وعرض يصل إلى واحد وعشر متراً، يتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، وتتكون من خمسة كباري وسبعة أنفاق منهم كوبري على نهر النيل بطول حوالي 1000 متراً، وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 متراً أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية، وتصل المدة الزمنية للمشروع حوالي 36 شهراً”.