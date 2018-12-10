الإسكان: طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل بإيجار يبدأ من 300 جنيه يناير المقبل

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كشف عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، بوزارة الإسكان، أنه الوزارة بصدد طرح وحدات سكنية جديدة للإيجار خلال شهر يناير المقبل بأكثر من 10 محافظات.

وأعلن رشدي في تصريجات صحفية اليوم الاثنين، الموافق 10 ديسمبر، أن حاليًا جاري التجهيز لطرح المرحلة الثانية من وحدات الإيجار، للمواطنين أصحاب الدخول المُنخفضة والتي تقل عن 1500 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن المرحلة السابقة من وحدات الإيجار كانت تتراوح بين 300 و400 جنيه، معربًا أن بهذه المرحلة سيكون هناك بعض الزيادات الطفيفة في القيمة الإيجارية.

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وأكد نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري: “لم نحدد العدد النهائي للشقق أو قيمة الإيجار، ندرس هذا الأمر وسننتهي منه خلال أيام، والإيجار سيكون في حدود المرحلة السابقة”.

وأضاف نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، أنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإيجار في مكاتب البريد وبها كل تفاصيل الحجز والتخصيص ومواصفات الوحدات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد عدد الوحدات المطروحه للإيحار لكن لن تقل عن 5 آلاف وحدة مثل الإعلان السابق.

وأوضح أن الوحدات المطروحة للإيجار عبارة عن غرفتين وصالة، 75 مترًا، وللتقديم بها لابد من توافر عدة شروط، بأن يكون المتقدم من أصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه، من خلال عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق.

ونوه رشدي، إلى أن هناك بعض الشروط للحصول على تلك الوحدة المستأجرة، حيث يشترط على المستأجر عدم التصرف في الوحدة، وألا يكون سبق له أو لأحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) الاستفادة من سكن مدعم أو قرض تعاوني، كذلك لا بد أن تكون الوحدة المراد استئجارها في المحافظة القائم بها أو التي يعمل بها.

يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد طرحت في المرحلة الأولى نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، عام 2016، وهي لوحدات سكنية كاملة التشطيب وهي (غرفتين وصالة)، بقيمة إيجارية 300 جنيه إلى 410 جنيهات، بـ10 محافظات (الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، دمياط، المنيا، سوهاج، شمال سيناء، قنا، البحيرة).