التعليم:”التابلت” هدية الرئيس للطلاب ولن يتم استرداه بعد إنهاء الدراسة

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نشرت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بإجبار طلاب الدبلومات الفنية على إعادة تسليم التابلت بعد انتهاء العام الدراسي.

وحول تلك الأنباء تواصل المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها هذه الأنباء شكلا وموضوعا.

وأصدر المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الموافق ١٠ ديسمبر، بيانا أوضح فيه، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً أنها لم تبدأ تسليم أجهزة التابلت لأي طالب سواء من الدبلومات الفنية أو غيرها حتى الآن، مُوضحًة أن الطالب سيتسلم التابلت ويظل بحوزته طوال الثلاث سنوات للاستفادة منه في الدراسة، ثم يصبح ملكاً له ولا تسترده الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التابلت مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وهو بمثابة هدية مجانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية في النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الوزارة في عملية تطوير التعليم.

ونوهت الوزارة خلال البيان، على أن هناك ضوابط جادة للتعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، ففي حالة قيام الطالب بكسره أو إتلافه أو الإهمال به سيكون مسؤولاً بشكل كامل عن إصلاحه.

وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أنه في نظام التعليم الجديد، نجد أن استخدام “التابلت” يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وبدون ضغوط نفسية من أي نوع، لافتا إلى أن عملية وضع وتصحيح الامتحانات ستكون من خلال بنك الأسئلة المركزي، دون تدخل عنصر بشري به.

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وفي نهاية البيان ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).