مجلس الوزراء ينفي شائعة تداول “ثوم مسرطن” بالأسواق ويؤكد أنه مطابق للمواصفات

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن شائعة انتشار ثوم مسرطن بالأسواق، والذي شاع أنه يشتمل على مواد كيمائية خطيرة جدا وضارة بالصحة.

تحدث المركز إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكدت أن هذه الأخبار كاذبة تماماً ولا محل لها من الصحة، ووضح عدم تواجد أي ثوم مسرطن بالأسواق وأكدت أن الثوم المتواجد بالأسواق صحي جدا و مطابق لجميع المواصفات القياسية .

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وأشارت وزارة الزراعة، أن أى خضر أو فواكه مستوردة تقع تحت رقابة وفحص من جانب وزارتي الزراعة والصحة، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدة على حرصها الشديد على صحة المواطنين وأمن وسلامة المحاصيل الزراعية.