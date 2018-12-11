رئيس هيئة سلامة الغذاء يكشف حقيقة بيع الدم المجمد على أنه كبده

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صرح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور حسين منصور معلقاً على التحذير الذي تم إطلاقه من قبل “المعهد القومى للتغذية”، الخاص بالدم المجمد الذي يتم بيعه على أنه كبده، وأكدت الهيئة أنها تعد أحدث طريقة من أجل غش الكبدة، “أكيد عنده مبرراته..وأنا أتساءل هل ممكن الواحد يأكل دم مجمد!”.

وأضاف”طيب الكبدة لا تأكل مجمدة بعد تسويتها سيكون سائل أم كبدة؟”، وأوضح “أن هذا أمر غير متناسق من الناحية العلمية”، وأكد “أنا أتساءل من الناحية المنطقية؟ هو في حاجة اسمها كبدة كانت دم مجمد!”.

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وجاءت تصريحات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “رأى عام”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “ten“، وأوضح “أن أسعار سندوتشات الكبدة التى تباع فى الشوارع بسيطة، نظراً لأن حجم الكبدة بها قليل جداً”، وتابع:”كل كيلو كبدة عليه 12 كيلو بصل، يعنى انت بتأكل سندوتش بصل متشوح في كبدة”.

وأكد مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية “أن الدم المجمد عمره ما يكون كبدة، هو أصلاً الخبر يجانبه الصواب، الخبر خطأ، حيث أن الدم المجمد مع الانصهار سوف يتحول إلى الحالة السائلة، لكن هناك بعض بائعة إن الدم المكرر وليس المجمد الذي يتم تجميعه من أرضية المذابح، وهذا عن بعض الناس، وهذا طبعاً لأنه يعتبر شبه مجاني، وهى دى الفكرة”.

وأوضح الدكتور نزيه “أن بعض الناس، وبعض الباعة يقوموا بهذا الموضوع، ولكن ليس جميعهم، وهو ليس الدم المجمد حيث أن هذا الكلام غير صحيح مطلقاً”.

وأكد الدكتور مجدي نزيه “أن سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة 45 جنيه، إلى 50 جنيه، مقنن السندوتش الواحد من الكبدة حوالي 80 جرام، وهذا يعني أن سعر السندوتش أربعة جنيهات، غير ثمن خبز الفينو، غير ثمن البصل، غير الإنارة، غير الضرائب لو أنا بدفع، يعني ثمن سندوتش الكبدة لن يقل عن ثمانية إلى عشرة جنيهات لو هو سليم، طالما أن سندوتش أي شيء حواوشي أو كبدة، فلما يكون السعر منخفض هنا مائة علامة استفهام، ومائة لمبة إنذار”.

وجه رسالة الى المستهلك “من فضلك حاول قدر المستطاع تعتمد على أكلك داخل البيت أكثر من الشارع، حيث أن وسائل الغش، غير وسائل التلوث المهولة التي تعد كثيرة جداًّ، وجزء كبير جداًّ تلوث كيمائي سوف يظهر حيث أن آثاره تراكمية”.

ويجدر هنا الإشارة أن المعهد القومي للتغذية قد أصدر تحذير حيث تم الإعلان فيه عن أن الدم المجمد هو أحدث طريقة لغش الكبدة.

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