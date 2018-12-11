تعرف علي أخر تطورات إقامة محور الملك عبدالله بالجيزة

صرحت مدير مديرية الطرق في محافظة الجيزة المهندسة نجوى السيد، عن أخر تطورات أعمال “محور الملك عبدالله”، الذي من المتعين أن يتم طرحه في مناقصات العمل خلال بداية العام الجديد 2019.

أكدت المهندسة نجوى السيد “إن محور الملك عبدالله سوف يبدأ من منطقة المنيب، ويصل إلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق على مسافة اثني عشر كيلو مترًا”، وأكدت “أن جهاز تعمير القاهرة الكُبرى أسند أعمال الدراسات وأعمال نقل المرافق إلى أحد المكاتب الاستشارية منذ الخامس عشر من شهر نوفمبر السابق لعام 2018، والتي من المقرر لها أن تستمر مدة ثلاثة أشهر، ليبدأ بعدها في عملية طرح مناقصات المشروع أمام الشركات للتنفيذ على ثلاث مراحل بالتوازي”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظة الجيزة، قد أعلنت خلال شهر نوفمبر السابق 2018، أن محور الملك عبدالله سوف تصل استثماراته إلى ما يقارب من 4.2 مليار جنيهاً.

أوضحت المهندسة نجوى السيد “أن المحور الجديد، هو محور مروري هام، حيث أنه سوف يكون بديلًا لشارع السودان، وأشارت “أي حد هيقدر يروح المنيب والجيزة من ترعة الزمر بدل ما يمشي في شارع السودان، وجامعة الدول والبحوث”.

وأضافت “أن أعمال دراسة نقل المرافق تستغرق وقتًا من أجل حل مشكلة مترو فيصل، و تقاطع شارع الهرم وشارع فيصل”، وأوضحت “هناك إعاقات في المنتصف تحتاج إلى دراسة”.

وأكدت “أن محور الملك عبدالله المزمع إقامته سوف يتم ربطه بعدد من محطات المترو الجاري إقامتها خلال الوقت الراهن، وسوف يكون في مَنزل ومَطلع عند الشوارع الرئيسية، وعند محطات المترو، حيث إن الطريق على ارتفاع متر ولن يكون طريق سطحي”.