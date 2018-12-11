الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

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يتوقع مسئولو هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر، من العام الحالي 2018 ، على معظم أنحاء الجمهورية و يكون لطيف في بداية الليل شديد البرودة في آخر الليل ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

ذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 19

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 19

مطروح 13 21

السلوم 09 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 23

دمياط 12 20

الزقازيق 14 19

الإسماعلية 11 22

السويس 13 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 11 21

نخل 04 20

نويبع 16 21

طابا 13 20

كاترين 05 16

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 12 21

بنى سويف 12 21

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبوسمبل 09 23

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: الصغرى العظمى مكة المكرمة 21 31

المدينة 12 26

الرياض 12 23

المنامة 19 24

أبوظبى 20 28

الدوحة 19 25

الكويت 11 22

دمشق 09 16

بيروت 16 19

عمان 08 15

القدس 08 15

غزة 14 21

بغداد 10 20

مسقط 23 28

صنعاء 07 24

الخرطوم 16 30

طرابلس 11 18

تونس 09 17

الجزائر 09 17

الرباط 10 18

نواكشوط 15 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة -01 06

اسطنبول 04 08

إسلام أباد 06 17

نيودلهى 11 25

جاكرتا 25 32

بكين -10 -02

كوالامبور 24 32

طوكيو 05 09

أثينا 03 11

روما 01 13

باريس 01 08

مدريد 02 14

برلين 01 04

لندن 04 08

مونتريال -11 -06

موسكو 00 01

نيويورك -01 03

واشنطن -01 07