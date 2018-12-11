القوى العاملة تعلن موعد التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد

صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء “أن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ إجراءات التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد من أجل التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بداية من شهر يناير لعام 2019، ولمدة ثلاثة أشهر”.

وأضاف محمد سعفان “سوف يبدأ التشغيل الفعلي المخصص للنظام الإلكتروني، من أجل تقدم خدمات للمواطنين من خلال “الميكنة” لكل ما يتعلق بعمل وزارة القوى العاملة بغرض تسهيل التعامل مع المواطنين، والعمل على خلق انسيابية بالعمل، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية”، وأكد “أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة للميكنة بكافة الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030”.

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كما أضاف وزير القوى العاملة، بتصريحات صحفية خلال جولته التفقدية ، اليوم الثلاثاء لمركز معلومات بالوزارة بعد أن تم تطويره، يجري خلال الوقت الراهن العمل على استكمال تدريب موظفي في سبعة وعشرين مديرية للقوى العاملة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية التابعة للوزارة، من أجل تدريب الموظفين على البرامج الإلكترونية في جميع أنشطة المديريات القوى العاملة.

وأوضح “أنه تم حتى الوقت الراهن الانتهاء من تدريب من سوف يتولون مهام العمل في اثنى عشر مديرية على استخدام البرامج الإلكترونية لجميع الأنشطة، وجاري استكمال التدريب في خمسة عشر مديرية، في إطار حرص الوزارة على ميكنة العمل بها، وتسهيل الاطلاع على المعلومات، وتوفير الوقت لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل، فضلًا عن حفظ المستندات في الأرشيفات الإلكترونية وسهولة استرجاعها بما يتناسب مع العصر الحديث”.

وأشار الوزير “أن مركز معلومات التابع لوزارة القوى العاملة تم تطويره بالعمل على إحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين، حيث استغرق التطوير وتدريب المهندسين ورفع كفاءة العاملين الوزارة ومديرياتها علي استخدام الأجهزة الحديثة وصيانتها والتدريب علي البرامج وتشغيلها حتى الآن ما يزيد عن الثلاثين شهراً”.

وأوضح “إنه قد تم خلال تلك الفترة إقامة موقع جديد للوزارة، كما تم إطلاق الموقع على الشبكة المعلوماتية الإنترنت، إلى جانب توفير خدمات ومعلومات جديدة عليه، كما تم إدراج منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، والإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها في سهولة ويسر وانسيابية في العمل”، وأكد على أن وزارة القوى العاملة لا تألو جهدا في العمل على تقديم الخدمات إلى المواطنين بشكل خاص بأحسن صورة وأحسن معاملة لكافة المواطنين، والعمل على تقديم الإرشادات وتقديم المشورة لهم في جميع نواحي العمل .