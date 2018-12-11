القوى العاملة تبدأ التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني أول يناير المقبل

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر، أنه في إطار سعي الوزارة للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، سيتم بدء التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد بداية من أول يناير 2019، ولمدة 3 أشهر.

وأضاف سعفان، أنه بعد مرحلة التشغيل التجريبي، سوف يبدأ التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال “الميكنة” لكل ما يتعلق بعمل الوزارة لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق إنسيابية بالعمل، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدًا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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ولفت وزير القوى العاملة، خلال تفقده مركز معلومات الوزارة بعد تطويره، إلى أنه يجري حاليًا استكمال تدريب موظفي 27 مديرية للقوى العاملة على مستوى المحافظات التابعة للوزارة، على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات.

وأوضح محمد سعفان، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تدريب من سيقومون بالعمل في 12 مديرية على استخدام البرامج الإلكترونية لكافة الأنشطة، مضيفًا أنه جاري استكمال التدريب في 15 مديرية، في إطار حرص الوزارة على ميكنة العمل بها، وتسهيل الإطلاع على المعلومات، وتوفير الوقت لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل، فضلًا عن حفظ المستندات في الأرشيفات الإلكترونية وسهولة استرجاعها بما يتناسب مع العصر الحديث.

وأوضح وزير القوي العاملة، أن مركز معلومات الوزارة تم تطويره بإحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين، حيث استغرق التطوير وتدريب المهندسين ورفع كفاءة العاملين الوزارة ومديرياتها علي استخدام الأجهزة الحديثة وصيانتها والتدريب علي البرامج وتشغيلها حتى الآن ما يزيد عن الثلاثين شهراً.

واستطرد “سعفان” إنه خلال الفترة الماضية، تم إنشاء موقع إلكتروني جديد للوزارة وتم إطلاقه على شبكة الإنترنت، لافتًا إلى أنه تم إضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه ، كما تم إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها في سهولة ويسر وانسيابية في العمل، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وارشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها.​