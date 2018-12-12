وفاة مراهق ماليزي بسبب سماعات التليفون المحمول

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شهدت الساعات الماضية حالة وفاة جديدة لمراهق ماليزي أثناء نومه جراء تعرضه لصعقة كهربائية ناتجة عن ارتدائه لسماعات الأذن خلال النوم، وذلك بعد أن كان الهاتف المحمول متصلًا بالكهرباء ليتم شحنه، مما أدى إلى وصول شحنة كهربائية إلى جسده مما أدى إلى وفاته مباشرة.

وقالت والدة المتوفى وتدعى “مُهد عايدي” أنها فوجئت في صباح اليوم التالي أن ابنها لا يتحرك ولا يرد على نداءاتها وعندما سعت لايقاظه وجدت جسمه باردًا تمامًا، وبعد إبلاغ الشرطة بالواقعة جاءت لتحقق فيما حدث لتكتشف وجود دم في أذنه اليسرى.

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وبعد تكرار الحوادث المتعلقة بوضع الهاتف في الكهرباء واستخدامه خلال الشحن، بات من المؤكد أن الأمر يؤدي إلى تعريض حياتك وسلامة هاتفك أيضًا للخطر، حيث أن البطارية أثناء مرور الإشارات الكهربائية من الشاحن إليها وكذلك استهلاك البطارية أثناء استخدامك للهاتف يؤدي إلى إحداث خلل في العمليات الكيميائية التي تحدث داخل البطارية، ولذلك عليك ألا تستخدم هاتفك أبدًا خلال عملية الشحن.

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