معيط: هناك ملايين الموظفين بالحكومة بلا كراسي والحل لدى القطاع الخاص

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نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب على أذون الخزانة ، مؤكدًا أن الحكومة لم تفرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات، وقال: “إحنا بنجيب حق الدولة اللى المفروض كان ييجى من 2008″، مشيراً إلى تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.

وأوضح معيط خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه تم التشاور مع 5 رؤساء بنوك قبل اتخاذ هذا القرارمشيرا إلى أنهم قالوا إن هذا هو حق الدولة وكان يفترض أن يتم منذ فترة، لافتا إلى أنهم طلبوا أن يتم تطبيق هذا التعديل على الإصدارات الجديدة فقط.

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وأضاف وزير المالية، أنه عندما عُرض الأمر على البنك المركزى لم يُمانع وتبنى الفكرة وناقشها مع اتحاد البنوك، وتم التوافق عليها، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين السياسات المالية والنقدية، وأن محافظ البنك المركزى ونائبيه يحضرون كل اجتماعات المجموعة الاقتصادية.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أن الحكومة ليس في استطاعتها توفير فرص عمل جديدة، قائلا: “الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسى والحل فى زيادة الاستثمارات فى الدولة”، بينما أن القطاع الخاص يستطيع ذلك.

وأوضح وزير المالية أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، وما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعى وأراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه مع استمرار وجود بعض المشاكل، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور وزير المالية وقيادات الوزارة، منهم، رمضان صديق مستشار الوزير للسياسات الضريبية، والدكتور مجدى عبد العزيز مستشار الوزير للشئون الجمركية، وسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وحول سؤال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لـ وزير المالية الدكتور محمد معيط، “متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي؟”.

رد “معيط”، خلال الاجتماع، إن الشعب المصري سيشعر بأثر الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق، مضيفا أن حملة فيروس سي التى تكلفت من ٣ لـ ٤ مليارات جنيه و إجراء ٦٠ ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية.

وأشار “معيط”، إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا: الحكومة عندها ٥ مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل فى زيادة الاستثمارات في الدولة”، موضحا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية أو ما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعي وأراضي وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوطا كبيرا فيه.

كان هذا خلال لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء ،بأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وعرضه بيان عن برنامج عمل الوزارة فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الوردة ببرنامج الحكومة