شعبة الدواجن تعلن بدء تطبيق حظر تداول الطيور الحية أول إبريل المقبل

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أعلن الدكتور عبد العزيز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر، إن اللجنة قد اجتمعت خلال الفترة الماضية واتخذت مجموعة قرارت مهمة تمهيدًا لبدء تطبيق القانون على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة، في شهر أبريل المقبل.

وأصدرت اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بيان اليوم الثلاثاء، جاء فيه “إن المنظومة الجديدة تسهم بشكل كبير فى تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

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وأوضح البيان الصادر القرارات التي تم التوصل إليها وهي:

القرار الأول يختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

القرار الثانى وهو متعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للإرتقاء بها.

أما القرار الثالث، فيختص باهتمام الدولة وجهودها المطلوبة لعدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

حيث يجرى الأن تدبير التمويل الكافى لهؤلاء التجار من أصحاب المحال الصغيرة ومساعدتهم على تغيير نشاطهم منبيع الدواجن الحية إلى المبردة، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة، فضلًا عن الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.