عابدين: 60 سفارة أبدت رغبتها فى شراء أراضى بـ “حى السفارات” بالعاصمة الإدارية

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صرح اللواء أحمد زكى عابدين ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، الموافق 12 ديسمبر، أنه رغم عدم اكتمال جميع الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة ، إلا أنه تم تلقي عدد كبير من الطلبات لعشرات الدول التي تريد شراء اراضي لإنشاء سفارات لأوطانهم في حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عابدين، أنه يجرى الأن تنفيذ مدينة ذكية بالعاصمة الإدارية، والتى ستخصص لوزارة الداخلية والدفاع المدنى، لافتا إلى انه من خلال تلك المدينة ستستطيع الوزارة مراقبة كل شئ يحدث فى العاصمة، سواء مخالفات مرور أو حوادث او حرائق، عن طريق كاميرات المراقبة بالعاصمة كلها والتى ستكون متصلة بتلك المدينة الذكية.

وخلال كلمته بندوة “إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة” بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، أشار عابدين إلى أنه سيمكن من خلال تلك المدينة أيضا إدارة شبكات البنية التحتية، وعرض مثالا على ذلك إذ إنه عند حدوث مشكلة فى المياه بمنطقة ما، سيتم تحديدها والتوجه لحلها على الفور، موضحا أن كل هذا سوف يدار بمنظومة تكنولوجية نفذتها إدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات.

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ولفت رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه ضمن الأحياء الهامة التي يتم تشيدها بالعاصمة الجديدة، هو حى مخصص للسفارات، وسيتم إنشاءه على مساحة ألف فدان، موضحًا أن سعر المتر في هذا الحي يباع للسفارة الراغبة بـ 400 دولار، لافتا إلى أنه حتى الآن أبدت نحو 60 سفارة رغبتها فى شراء أراضى بـ “حى السفارات” بالعاصمة الإدارية، كما أشار اللواء ذكى عابدين إلى إمكانية أى سفارة شراء ما تريده من مساحة حتى 20 فدانا.