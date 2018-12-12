تفاصيل البيان رقم 30 لعملية سيناء 2018

Advertisements

صرحت القوات المسلحة عن البيان رقم ثلاثين لعملية سيناء لعام 2018، في إطار استكمال كافة مراحل العملية الشاملة لمنطقة سيناء خلال عام 2018، ومكافحة الإرهاب في كافة الاتجاهات الاستراتيجية داخل الدولة المصرية، أسفرت العمليات، خلال الفترة السابقة.

نتائج عملية سيناء 2018 خلال الفترة السابقة

قيام القوات الجوية المصرية، باستهداف، وتدمير سيارة من فئة الدفع الرباعي، حيث كانت مختبئة داخل إحدى المزارع، كما تم تدمير مخزن للذخيرة، ووكر، و سيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية في منطقة شمال سيناء، كما تم تدمير واحد وستين سيارة من فئة دفع رباعي على الحدود الجنوبية، والحدود الغربية، والقضاء على ثلاثة أفراد شديدي الخطورة في الظهير الصحراوي.

كما تم القضاء على أربعة وعشرين عنصر تكفيري ومسلح شديدي الخطورة، خلال عملية تبادل لإطلاق النيران مع القوات المسلحة، وتم العثور بحوزتهم على عدد من الذخائر، والأسلحة، وأجهزة الاتصالات في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

تم إلقاء القبض على أربعمائة وثلاثة فرد من أفراد العناصر الإجرامية، والمطلوبين جنائياً، والمشتبه بهم، وجاري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

قيام عناصر من المهندسين العسكريين باكتشاف، وتفجير ما يقارب من ثلاثمائة وأربعة وأربعين عبوة ناسفة تم زراعتها من أجل استهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

تم اكتشاف وتدمير ما يقارب من ثلاثمائة واثنين وأربعين مخبأ، وملجأ، ووكراً يستخدم في إيواء العناصر الإرهابية، كما تم العثور بداخلها على كميات من المواد المتفجرة، وقطع غيار السيارات، والدراجات النارية، ومواد الإعاشة في مناطق وسط، وشمال سيناء.

تم ضبط، وتدمير، والتحفظ على سبعة وعشرين سيارة كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية، وثلاثة وثمانين دراجة نارية من دون لوحات معدنية خلال عمليات التمشيط والمداهمة.

نتائج عمليات القوات البحرية خلال عملية سيناء 2018

تقوم القوات البحرية المصرية في تنفيذ مهامها المنوطة إليها في مسرح “عمليات البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر” من أجل تأمين الأهداف الاقتصادية، والعمل على تأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، والعمل على تفعيل إجراءات “الأمن البحري” داخل المياه الإقليمية المصرية، والعمل على تنفيذ قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية النجاحات التالية:

Advertisements

ضبط ما يقارب من الفين وسبعمائة وخمسين طلقة بندقية آلية، كما تم ضبط مائتين وخمسين طلقة خرطوش، كما تم العثور على ألفين وأربعمائة وثلاثة وعشرين كيلوجرام من جوهر الحشيش المخدر، ألفين وأربعمائة وثلاثة وعشرين كيلوجرام من الحشيش المخدر، كما تم العثور على ستمائة ومائتين وستة وأربعين كيلوجرام من نبات البانجو المخدر.

ضبط ثمانين كيلو جرام من جوهر الهيروين المخدر، وتمت تلك العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، كما تم ضبط سبعمائة ألف قرص مخدر وإحباط محاولة تسلل ألفين وثمانمائة وثلاثة وثلاثين فرداً من جنسيات مختلفة عبر الحدود.

كما تم ضبط سبعة وستين عربة وعائمة، وأربعة دراجات نارية يتم استخدامها في عمليات التهريب.

كما تم ضبط خمسة أجهزة للتنقيب عن المعادن وتسعة أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

تم اكتشاف وتدمير أربعة فتحات أنفاق في شمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد مجند في أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

أقرا المزيد القوات المسلحة تطالب الشركات بعدم تصنيع أو استيراد ملابس تشبه الزي العسكري