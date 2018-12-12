توقيع 200 برلماني على مشروع قانون حذف خانة الديانة

صرح البرلماني الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن حصوله على توقيعات لأكثر من مائتين برلماني على “مشروع قانون حذف خانة الديانة” من بطاقة الرقم القومي.

وتابع البرلماني في بيان، أن “مشروع القانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يحتاج إلى توقيع 60 برلماني حتى يتم إحالته إلى لجنة مختصة لمناقشته، استعداداً لعرضه على الجلسة العامة مجلس النواب”، وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين على حرصه على تجمع كافة التوقيعات على مشروع قانون حذف الديانة، حيث أن هذا القانون يعد “انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين كافة المواطنين”.

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وأوضح البرلماني “أول بطاقة هوية في مصر، صدرت في عهد الملك فؤاد لم تدوَّن بها خانة الديانة”، وشدد على “أن حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، يُعلِي من شأن المواطنة ويلغي أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين، ورد النائب على تخوف البعض من التلاعب في مسألة الديانة في حالة الزواج “من السهل الاعتماد على شهادة الميلاد من أجل إثبات الديانة في حالة الزواج، وشهادة الوفاة من أجل توضيح الديانة للمواريث”.

وشدد على تمسكه بمشروع القانون حذف خانة الديانة، وأكد “على أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة”.