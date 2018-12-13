الفلاح الفصيح يعلن عن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار السلع

أعلن “محمد برغش” الملقب بـ الفلاح الفصيح عن تعجبه من الحالة السيئة التي وصلت إليها جميع أسعار السلع داخل الأسواق التجارية المصرية، وأشار “احنا بنسمع اسعار، وكأننا مش مصريين “.

وجاءت تصريحات الفلاح الصريح أثناء مداخلة هاتفية له عبر برنامج “كل يوم” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “On E”، وأوضح “أنه كان يتم زراعة العديد من الافدنة الزراعية، خلال السنوات السابقة”، وأكد “أن تلك الفترة شهدت زراعة القليل من المحاصيل، لهذا السبب نلجأ إلى الاستيراد من الخارج”.

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وأشار الفلاح الفصيح “ان الدول لن تستطيع القضاء على فيروسات التي تقضي على المحاصيل الزراعية ، خصوصا محصول الفول، لهذا تلجأ إلى استيراد كمية ضخمة للغاية ، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار داخل الدولة.

وشدد على ضرورة الاعتماد على الزراعة ، ثم التصنيع الزراعي، من أجل انخفاض سعر المحاصيل الزراعية، والعمل على تحجيم استيراد المحاصيل من الخارج.